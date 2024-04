Bolsonaro levou a comandantes 3 versões de minuta golpista, revelam depoimentos

A investigação da Polícia Federal mapeou pelo menos três versões da minuta golpista discutidas pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) junto a assessores, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e os comandantes das Forças Armadas. Os textos foram produzidos e editados pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres e pelo ex-assessor da Presidência Filipe Martins, segundo as investigações. Bolsonaro chegou a apresentar ao menos duas versões para os comandantes das Forças Armadas. Ouviu um "não" do general Freire Gomes (Exército) e do brigadeiro Baptista Júnior (Aeronáutica). O comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, se colocou à disposição, segundo depoimentos. Procurada a defesa de Bolsonaro ainda não se manifestou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entenda, a seguir, cada versão do documento:

1. Minuta previa a prisão de Moraes, Gilmar Mendes e Pacheco - Apresentada ao ex-presidente Jair Bolsonaro no dia 19 de novembro de 2022, em reunião no Palácio da Alvorada; - Naquela data, Bolsonaro recebeu o assessor Filipe Martins, o advogado Amauri Saad e o padre José Eduardo de Oliveira e Silva;

- Texto pedia a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); - Segundo Mauro Cid, Bolsonaro teria determinado a Filipe Martins alguns ajustes no documento; - Documento ainda não veio a público. 2. Segunda versão previa o estabelecimento de estado de sítio "dentro das quatro linhas" e ato contínuo, decreto Operação de Garantia de Lei e da Ordem (GLO) - Texto foi apresentado durante reunião no dia 7 de dezembro de 2022, na biblioteca do Palácio do Planalto; - Presença dos comandantes do Exército e da Marinha, do ministro da Defesa, do assessor Filipe Martins e de Jair Bolsonaro;

- Filipe Martins leu os 'considerandos' e, em seguida, saiu da reunião; - Texto previa a atuação de 'juízes suspeitos', declarava o estado de sítio e decreto de GLO; - "Diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o Estado de Sítio; e, como ato contínuo, decreto Operação de Garantia da Lei e da Ordem", encerra-se o texto.