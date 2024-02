Condenado pelo assassinato de Chico Mendes assume presidência do PL em cidade que homenageia Médici

Cerimônia de posse da nova diretoria do PL em Medicilândia. Darci é o de camiseta amarela Crédito: Reprodução/Instagram

O novo presidente do Partido Liberal de Medicilândia, no Pará, Darci Alves Pereira, é reu confesso e condenado pela morte de Chico Mendes. Conforme informações do jornal O Eco, ele se estabeleceu no município após cumprir parte da pena pelo assassinato do líder sindicalista, na década de 1990. Realizada na Câmara de Vereadores, a cerimônia de posse ocorreu no dia 26 de janeiro de 2024. Além da nova função, Pereira se apresenta nas redes sociais como "pré-candidato a vereador". De acordo com o portal O Eco, o dirigente não quis se pronunciar. Com a polêmica, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, decidiu afastá-lo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Atuando na Assembleia de Deus da última Hora, Darci se converteu à igreja evangélica há alguns e se apresenta como "Pastor Daniel". Diante disso, nem todos da cidade o conhecem por esse nome de batismo. Por lá, ele também mantém uma fazenda produtora de cacau e gado.

“Em Medicilândia não é todo mundo que sabe que ele é o Darci que matou o Chico Mendes, pra você ter uma ideia. Ele utiliza outro nome, a gente conhece ele por Daniel”, contou uma moradora, que não quis se identificar por receio de represálias. Conforme a fonte, ele é considerado cidadão de bem. “Ele é uma pessoa que todo mundo conhece e respeita muito […] Ele é conhecido por ser um líder na comunidade, por doar dinheiro pra igreja, doar dinheiro para os mais necessitados, é um bom pai, é um bom esposo. É isso o que a comunidade fala”, explicou. E segue: “Ele não carrega a alcunha do assassino do Chico Mendes. Do ponto de vista das pessoas daqui, ele é como se fosse um herói. Essa é a narrativa usada, ele é a pessoa que conseguiu matar o cara que estava travando o desenvolvimento.” Assassinato Aos 44 anos, Chico Mendes foi morto com um tiro no peito no dia 22 de dezembro de 199, no quintal de casa. Após dois anos, Darci se entregou a polícia frente a uma pressão nacional e internacional sobre o caso. O agora dirigente chegou a confessar o crime em diferentes momemntos, uma diante do Tribunal do Júri de Xapuri, em 1990. Contudo, depois de seis anos, ele mudou a versão e negou o crime. No mesmo ano, ele e seu pai, Darly Alves da Silva, foram condenadors a 19 anos de prisão. Segundo a Justiça, Darci foi o executor e seu pai, mandante, Eles ficaram na penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco (AC), mas fugiram em 1993 e ficaram três anos foragidos. Em 1996, a Polícia Federal recapturou a dupla, que foram levados ao complexo penitenciário de segurança máxima da Papuda, em Brasília.

Passados mais três anos, Darly atestou problemas de saúde e passou a cumprir prisão domiciliar. Já Darcy migrou para o regime semiaberto, por apresentar bom comportamento. Ao O Eco, a filha mais velha do líder sindical falou que a notícia machuca, mas não a surpreende. “Eu já sabia há algum tempo, não muito, poucos meses, da pretensão política do Darci. De toda forma, eu não me surpreendo […] Ter uma pessoa na presidência de um partido como o PL, de extrema direita e que tanto mal causou ao País, cuja família sempre viveu através de ilícitos, para mim é a representação da maioria do Congresso que a gente tem hoje”, conta.