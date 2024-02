Assassino de Chico Mendes assume diretório do PL no PA; Valdemar manda afastá-lo após polêmica

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, mandou afastar da presidência do diretório municipal de Medicilândia, no interior do Pará, o réu confesso do assassinato do ambientalista e seringueiro Chico Mendes, Darci Alves Pereira. Ele, que admitiu ter executado Mendes com tiros de escopeta em 1990, se apresenta nas redes sociais como "Pastor Daniel" e pré-candidato a vereador no município. A decisão vem após o assunto vir à tona nesta terça-feira, 27.

Darci tomou posse no diretório do PL de Medicilândia no dia 26 de janeiro, mas a sua participação na sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi revelada pelo jornal ECO e confirmada pelo Estadão nesta terça-feira, 27. Em nota enviada à imprensa na noite desta terça, Valdemar afirmou que mandou o presidente do PL paraense, o deputado federal Éder Mauro, destituir Darci do comando da sigla em Medicilândia. O dirigente disse também que descobriu pela imprensa o passado do réu confesso por assassinar Chico Mendes.

"Gostaria de esclarecer que não tinha conhecimento de que Darci Alves Pereira, que assumiu recentemente a presidência do PL de Medicilândia, no interior do Pará, é o mesmo indivíduo acusado do assassinato do ambientalista Chico Mendes. Agradeço à imprensa por trazer ao nosso conhecimento esse importante fato", disse Valdemar.