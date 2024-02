llha de Marajó: deputados pressionam Lira por CPI contra exploração sexual de menores

Comissão, proposta pelo deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), visa investigar as denúncias de exploração sexual infantil na região paraense. Paulo Bilynskyj e Eduardo Bolsonaro coletam assinaturas

Após a repercussão de denúncias de exploração sexual de menores na Ilha de Marajó, no Pará, deputados evangélicos pressionam o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) para a abertura de uma CPI sobre o caso. A Comissão foi proposta por Fernando Rodolfo (PL-PE) e aguarda deliberação.

Segundo o deputado, há uma garantia de abertura da investigação por parte de Lira. “Temos o compromisso do presidente Arthur Lira de que a CPI será instaurada brevemente. Estamos só aguardando”, defendeu Fernando Rodolfo ao O Estado de S.Paulo. Segundo o jornal, no entanto, essa certeza não foi confirmada pela equipe do próprio presidente da Casa Legislativa.