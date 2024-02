Embaixador de Israel rejeita participar de ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista

À CNN, a Embaixada de Israel disse: “Respeitamos a liberdade de expressão no Brasil e preferimos ficar fora do debate político interno".

Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil, não participará do ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Marcada para o próximo domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, a mobilização surge em meio operação da Polícia Federal que tem Bolsonaro como um dos alvos.

A possibilidade da presença do embaixador circulou após uma publicação do advogado e assessor de imprensa do ex-chefe do Executivo brasileiro, Fábio Wajngarten.

“Vou sugerir ao pastor Malafaia e ao presidente Jair Bolsonaro que convidem o embaixador de Israel para nosso ato na Paulista no próximo dia 25/2 em São Paulo. Certamente será muito bem recebido e acolhido”, escreveu na plataforma X, antigo Twitter.

Contudo, a Embaixada informou que nenhum outro membro do corpo diplomático israelense estará no evento.

Pedido de impeachment

Com a crise diplomática entre Brasil e Israel, motivada por fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que comparou as mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto, deputados federais bolsonaristas mobilizam pedido de impeachment.

De 122 parlamentares que apoiam a tese, 74 são do PL, partido de Bolsonaro - com base em lista divulgada às 18h35min dessa terça-feira, 20, pela assessoria de comunicação da deputada federal Carla Zambelli.

Desse total, 35 parlamentares compõem a base do governo Lula. São eles: dois deputados do PSD, seis do Republicanos, 13 do PP e 14 do União Brasil.