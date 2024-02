Blinken expõe a Lula desacordo com declarações sobre Gaza antes de reunião do G20

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, expressou, nesta quarta-feira (21), seu "desacordo" depois que o presidente Lula acusou Israel de cometer um "genocídio" na Faixa de Gaza, durante um encontro prévio à reunião de chanceleres do G20. Durante a reunião em Brasília, "o secretário abordou o assunto (de Gaza) e deixou claro nosso desacordo com estes comentários", disse um alto funcionário do Departamento de Estado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lula abriu uma frente diplomática no domingo, ao acusar Israel de cometer um "genocídio" na Faixa de Gaza e comparou a campanha militar israelense no território palestino com o Holocausto.

Seus comentários provocaram indignação em Israel, que declarou Lula "persona non grata". Em resposta, o Brasil convocou o embaixador israelense e chamou para consultas seu embaixador em Tel Aviv. Após se reunir com Lula, Blinken embarcou para o Rio, onde se realiza a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, em um contexto mundial marcado pela guerra da Ucrânia, que opõe o Ocidente e a Rússia, e pelo conflito em Gaza. Blinken participa da reunião, assim como seu contraparte russo, Serguei Lavrov. Embora não se espere um encontro entre os dois, Lavrov se reunirá na quinta-feira com o presidente Lula em Brasília, segundo fontes da Presidência. Na antessala do encontro no Rio, o chanceler russo conversou com seus contrapartes do Brasil, Mauro Vieira, e do México, Alicia Bárdena. Embora Lula descreva o G20 como o "o fórum político e econômico com maior capacidade de influenciar positivamente a agenda internacional", as divisões entre seus membros se acentuam.

"Se o presidente Lula imaginava que dentro do contexto do G20 iria propor resoluções de paz, não só para Israel, mas para a questão da Ucrânia, acho que isso vai para baixo dos panos", disse à AFP o economista e doutor em Relações Internacionais Igor Lucena. Mais de quatro meses depois de Israel lançar a ofensiva na Faixa de Gaza, em resposta a um ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas, que deixou 1.160 mortos, segundo balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses, nada indica que o fim do conflito esteja próximo. Na terça-feira, os Estados Unidos vetaram uma nova resolução do Conselho de Segurança da ONU, que pedia um cessar-fogo imediato em Gaza.

A ofensiva israelense na Faixa deixou, até o momento, 29.313 mortos, segundo o ministério da Saúde de Gaza, em poder do Hamas.