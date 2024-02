Vereador de Choró e outros dois homens são denunciados por homicídio em Quixadá

Crime ocorreu em 29 de janeiro. MPCE indiciou a Câmara do Município para que sejam tomadas as medidas cabíveis

O vereador de Choró, Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, o Neto Carneiro (PL), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por envolvimento no homicídio de um homem em 29 de janeiro.

Além dele, o MPCE denunciou a participação de Carlos Henrique da Silva Flor e Francisco Felipe de Lima Nascimento. Um adolescente também teria tido envolvimento, mas não foi denunciado pelo MPCE.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O órgão comunicou à Câmara Municipal de Choró que sejam adotadas as providências cabíveis em relação ao mandato legislativo do vereador, eleito no pleito de 2022. Ele havia sido preso em flaragrante, no dia 29 de janeiro.