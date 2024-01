Vereador de Choró nega acusação de homicídio e diz que foi coagido

Neto Carneiro, vereador de Choró Crédito: Câmara Municipal de Choró

O vereador de Choró, Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, conhecido como Neto Carneiro (PL), negou a acusação de que teria cometido um homicídio na cidade de Quixadá, no Sertão Central. A informação foi divulgada em uma nota emitida pela Câmara Municipal de Choró. O documento ainda revelou que o vereador alegou ter sido coagido a conduzir os acusados, mediante ameaça com arma de fogo. Na nota, a Casa Legislativa, representada pelo presidente Antônio Francisco Delmiro (PL), o Prof. Toinho Delmiro, informa que, por ora, se resguardará do caso. A Câmara afirma esperar uma “comunicação formal” do vereador, que se encontra preso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Diante do fato que o vereador nega ter participado de qualquer ato criminoso; diante do fato do vereador alegar ter sido coagido a conduzir os acusados, mediante ameaça com arma de fogo e sem saber do que se tratava; diante do fato que as autoridades policiais ainda estão realizando investigações a respeito do ocorrido; e diante do fato que a justiça não formou seu convencimento a respeito do possível envolvimento do vereador no crime do qual é acusado; a Casa decidiu aguardar”, afirma.

“Também, estamos no aguardo de uma comunicação formal do Vereador Neto Carneiro, através de sua defesa, para que o Plenário possa adotar medidas em relação ao cargo político que o mesmo ocupa”, completa. A Câmara ainda afirma ter disponibilizado a assessoria jurídica da Casa para acompanhar o caso. O objetivo seria “dar à Câmara uma visão real dos fatos, visando evitar a tomada de quaisquer decisões políticas que possam causar injustiças ao Vereador Neto Carneiro, mas também para preservar a instituição Câmara Municipal de Choró/CE.” A acusação Neto Carneiro foi apreendido nesta segunda-feira, 29, suspeito de homicídio contra um homem de 36 anos que estava em um estabelecimento comercial. Além do vereador, foram capturados outros dois homens adultos e um adolescente em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo estava em um veículo no qual foram apreendidas duas pistolas e 23 munições. Após a verificação nas câmaras de videomonitoramento, a equipe policial chegou à conclusão de que o carro usado no homicídio era o mesmo do grupo apreendido. Os suspeitos foram identificados, além do vereador, como Carlos Henrique da Silva Flor, de 30 anos, com antecedentes criminais por roubo a pessoa e tráfico de drogas; e Francisco Felipe de Lima Nascimento, de 21 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime. Todos estão a disposição da Justiça e, os três adultos, foram autuados em flagrante por homicídio doloso.



