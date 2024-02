Fala de Lula sobre Holocausto: entenda porque a declaração causou uma crise com Israel

As declarações do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 18, resultaram em notas de repudio da comunidade judaica brasileira e de entidades especializadas que trabalham com a memória do Holocausto. Lula também causou um desconforto diplomático com Israel, que declarou que ele é persona non grata no país até se desculpar. O presidente brasileiro comparou a ofensiva israelense na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus feito pela Alemanha Nazista no regime de Adolf Hitler, de 1933 a 1945. "O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus", disse Lula em coletiva de imprensa no domingo, em Adis Abeba, Etiópia. O presidente brasileiro também criticou Israel ao afirmar que Tel-Aviv não obedece a nenhuma decisão da ONU e afirmou que defende a criação de um Estado palestino. Para Lula, o conflito "não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças", afirmou. "Não é uma guerra, é um genocídio", completou o presidente brasileiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As comparações feitas por Lula foram apontadas como problemáticas por entidades especializadas na preservação da memória do Holocausto. Saiba mais sobre o Holocausto e porque as falas de Lula causaram uma crise diplomática entre Brasília e Tel-Aviv.

O que foi o Holocausto Holocausto é o nome do genocídio cometido pelo regime da Alemanha Nazista de 1933 a 1945, ao longo da Segunda Guerra Mundial. Seis milhões de judeus de toda a Europa foram mortos. Os nazistas também exterminaram ciganos, homossexuais e testemunhas de Jeová. Os judeus usam o termo "Shoah", que significa catástrofe em hebraico para se referir ao período. A principal motivação foi a ideologia antissemita do regime nazista liderado por Adolf Hitler. Entre 1933 e 1941, o regime retirou todos os direitos da comunidade judaica e os judeus não podiam ter propriedade. Eles tinham que andar com uma marca identificando-os como judeus e ficaram concentrados em guetos em diversas cidades da Europa, antes de serem deportados para campos de concentração como Auschwitz e Treblinka, na Polônia, no que seria considerada como a "solução final" dos nazistas para exterminar os judeus. Nos campos de concentração e trabalho, os judeus eram obrigados a fazer trabalhos forçados e também foram vítimas de extermínios em massa com o uso de câmaras de gás. A maior comunidade judaica da Europa era na Polônia, que contava com 3,3 milhões de judeus antes do Holocausto, 10% da população do país na época, segundo o site do Memorial do Holocausto em Jerusalém. Após a ocupação nazista, que começou em 1939, apenas 380 mil judeus sobreviveram. Simbologia

Entidades especializadas em preservar a memória do Holocausto repudiaram as declarações do presidente e explicaram de forma didática porque as declarações de Lula são problemáticas. Em nota, o Museu do Holocausto do Brasil, com sede em Curitiba, destacou que existe uma seletividade cruel de se comparar Israel, Estado judeu criado em 1948 após o extermínio de 6 milhões de judeus no Holocausto, com o regime de Adolf Hitler. Para o museu, ao fazer esta declaração, Lula não atinge apenas Israel, mas todos os judeus. "Ao utilizar de forma deliberada a memória do Holocausto num viés deturpado e negacionista para criticar especificamente Israel (e nenhum outro país ou ator político, em qualquer outro contexto), o presidente opta por adotar um tom ofensivo contra seus concidadãos, judeus brasileiros", aponta a entidade. 120 mil brasileiros se identificam como judeus no Brasil, segundo dados da Confederação Israelita Brasileira (Conib), a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás apenas da Argentina.

A nota divulgada no domingo, destaca que o ato de criticar Israel nos mesmos termos que se critica qualquer outro país não é antissemita. "Este não parece, entretanto, o método de análise e parecer do governo brasileiro e dos nomes que o circundam", aponta o Museu do Holocausto. A declaração da entidade termina destacando que as declarações de Lula ocorrem em um momento de aumento do antissemitismo no Brasil no contexto da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. "Esperávamos que o presidente da República compreendesse a perversidade de declarações como essa e amenizasse esta forma de racismo dentro do seu próprio país. Racismo e antissemitismo caminham juntos, com os mesmos pressupostos e as mesmas bases. Combatê-los é uma necessidade diária e inerente a todos nós, e uma das formas é criar pontes e canais de diálogo. E o Museu do Holocausto sempre se apresentou como um interlocutor." Aumento do antissemitismo