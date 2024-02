Ex-candidata a vice-prefeita, Kamila Cardoso concorrerá à Câmara de Fortaleza pelo UB

Cardoso também disputou uma vaga no Senado pelo Avante, tendo conseguido mais de 1 milhão de votos

A filiação foi comemorada pelo ex-companheiro de chapa, Wagner, e pela presidente do UB Municipal, Dayany Bittencourt. Esta última chamou Kamila de uma “uma mulher forte, cheia de garra e vontade de trabalhar”. “Já tem um enorme legado na área da inclusão e tenho certeza que fará muito por nós fortalezenses na Câmara.”

Dentre as pautas defendidas, ela cita a inclusão social. “Fortaleza merece uma pessoa da inclusão, e eu, contando aqui com esses dois, tenho certeza que, juntos teremos muito sucesso. Temos muito trabalho pela frente, temos muito o que fazer por Fortaleza”, afirmou Kamila.

A ex-candidata a vice-prefeita da capital cearense , Kamila Cardoso, se juntará ao União Brasil no dia 1º de março. Filiação ocorre de olho em uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza no pleito de 2024. Nas eleições regionais passadas, Cardoso concorreu ao executivo pela chapa de Capitão Wagner, também filiado ao UB.

Em 2022, Kamila disputou uma vaga no Senado pelo Avante, tendo conseguido mais de 1 milhão de votos. Na ocasião, apesar de não ter conseguido se eleger, ela fez um vídeo, ao lado do senador Eduardo Girão (Novo-CE), agradecendo pela campanha que "combatia os candidatos do presidente Lula".

Atualmente, o União Brasil conta com dois vereadores na CMFor, mas pretende expandir o número em 2024. Já Wagner deverá tentar novamente o comando do Executivo Municipal.