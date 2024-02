PL dispara alerta para evitar uso de recursos públicos em ato pró-Bolsonaro

Parlamentares e políticos do PL receberam um alerta para não utilizarem recursos públicos no ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A orientação foi disparada pelo líder do partido na Câmara, o deputado Altineu Côrtes. Já a manifestação ocorre no próximo dia 25, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo Côrtes, a determinação é para que viagens e deslocamentos não sejam bancados com recursos do fundo partidário ou com verbas de gabinete. “Acho que todos sabem bem que não podem fazer uso de recursos públicos para este ato, mas estamos lembrando de qualquer forma”, disse ele à CNN".

