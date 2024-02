PF suspeita que Bolsonaro aguardava nos EUA 'desfecho da tentativa de golpe'

Novos elementos de investigações da Polícia Federal sobre uma suposta conspiração visando um golpe de Estado no País ampliaram as suspeitas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Relatório da PF, obtido pela revista Veja, cita dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que mostram que o ex-presidente transferiu R$ 800 mil para um banco dos Estados Unidos antes de viajar ao país no final de 2022.

O objetivo da transferência, segundo a apuração, seria se manter em solo americano enquanto uma tentativa de golpe de Estado se desdobrava no Brasil. A transferência de Bolsonaro foi revelada pelo jornal O Globo em julho de 2023.

A operação de câmbio de R$ 800 mil foi realizada em 27 de dezembro de 2022. "Evidencia-se que o então presidente Jair Bolsonaro, ao final do mandato, transferiu para os Estados Unidos todos os seus bens e recursos financeiros, ilícitos e lícitos, com a finalidade de assegurar sua permanência do exterior, possivelmente, aguardando o desfecho da tentativa de golpe de Estado que estava em andamento", diz o documento da PF.