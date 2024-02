Suspeito de chefiar PCC emprestou R$ 300 mil para Vai-Vai desfilar em 2022

Uma investigação da Polícia Civil aponta que, em 2022, a Vai-Vai pegou empréstimo de R$ 300 mil com o ex-diretor financeiro da escola de samba suspeito de liderar cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo. Em 2024, a agremiação polemizou ao representar policias com chifres e asas vermelhas na Marquês de Sapucaí.

"Confirmou [Gonçalves] que houve um empréstimo de Luiz Roberto à escola no valor de R$ 300.000 (trezentos mil reais) para o Carnaval de 2022, cuja dívida ainda não foi quitada", consta em trecho do relatório policial, que faz parte do inquérito que investigava a compra do terreno para nova sede da Vai-Vai.

A escola afirmou, em nota à Folha, que o empréstimo foi registrado em cartório e que pagou parte da dívida, já o restante foi amortizado por meio de contratos de publicidade com Luiz Roberto.

Em depoimento à polícia, Mattos disse que o conselho aprovou a compra do terreno sem saber que o local pertencia ao então diretor. A investigação aponta que Luiz Roberto, por sua vez, comprou em espécie dois lotes por R$ 2,8 milhões e os vendeu em menos de um ano depois por R$ 6,8 milhões.

Conforme o presidente do conselho, o empréstimo ocorreu após a conclusão do negócio. Já o delgado, no relatório final, não encontrou irregularidades na aquisição dos lotes, mas percebia possível lavagem de dinheiro.

O ex-diretor é, ainda, irmão de Luiz Eduardo, o Du Bela Vista, apontando como membro do PCC e preso no sistema federal. Du, por sua vez, estava com Marcola na lista de chefes de facção que seriam resgatados em um plano que previa a utilização de avião e dois helicópteros em 2014.