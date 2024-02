Malafaia: pastores são "covardes" por não se pronunciarem sobre operação da PF

As declarações foram dadas ao jornal Folha de S.Paulo. Malafaia critica ainda mais o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando que considera "estúpido e esdrúxulo o que Moraes vem dizendo o tempo todo" no âmbito da operação da PF, autorizada por ele. Investigação apura tentativas de golpe de Estado e fraude nas eleições, por parte dos aliados e do próprio Bolsonaro.

Segundo o pastor, o ministro não preza pela transparência já que presidiu o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a eleição. "Ele foi secretário de Segurança de Alckmin, candidato a vice numa chapa”, alega.

Ele ainda alegou que incentivou Bolsonaro a invocar as Forças Armadas no ano eleitoral de 2022, alegando que, segundo a Constituição, estavam sob a autoridade suprema do Presidente da República e que, portanto, deveriam fazer o que ele manda.

Ainda conforme a Folha de S.Paulo, a falta de pronunciamento e apoio por parte dos demais líderes evangélicos se dá pelo fato de que eles não veem mais a relação com o ex-presidente como tão vantajosa. Um deles, que não foi identificado, teria dito que as acusações “complicam efetivamente a situação de Bolsonaro ante essa liderança cristã”. Portanto, apesar de não pronunciarem contra o ex-presidente, o grupo mantém-se em silêncio.