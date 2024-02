Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é preso por porte ilegal de arma de fogo

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, por porte ilegal de arma de fogo. Costa Neto é um dos alvos de Operação da Polícia Federal (PF) que apura participação de autoridades e lideranças políticas em tentativa de golpe de Estado. Agentes da PF encontraram uma arma de fogo não registrada na casa do presidente do PL.



Mais informações em instantes.