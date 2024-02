Operação contra Bolsonaro cumpre mandado no Ceará

O Ceará está entre os estados no qual serão cumpridos mandados de busca e apreensão no âmbito da operação da Polícia Federal que investiga “tentativas de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito”. Na manhã desta quinta-feira, 8, a investigação foi deflagrada, com ações na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados.

Ao todo, serão 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. Além do Ceará, são cumpridas ações no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal. Autorização partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Todos os alvos não foram divulgados, mas alguns nomes de aliados do ex-presidente estão entre os investigados. Dentre eles: Augusto Heleno (GSI) e do general Braga Netto (Casa Civil e Defesa). O ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência Filipe Martins e o ex-ajudante de ordens coronel Marcelo Câmara foram presos