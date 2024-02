Heleno disse que teria de "virar a mesa" antes das eleições: "Não vai ter revisão do VAR"

Alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 8, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, incitou para que órgãos de Estado vinculados ao Governo Federal atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Conforme a PF, o militar afirmou, em conversa com integrante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que era preciso “virar a mesa é antes das eleições”.

Como relata decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o general, nome de confiança dentro do núcleo bolsonarista, diz, em uma reunião interna do Governo, que era preciso infiltrar agentes da Abin nas campanhas eleitorais, mas adverte do risco de se identificarem os agentes infiltrados. Bolsonaro interrompe o então ministro e diz que, posteriormente, "conversem em particular" sobre o que a Abin estaria fazendo.