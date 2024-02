Passaporte de Bolsonaro já foi entregue à Polícia Federal em Brasília

Durante a manhã desta quinta-feira, 8, a Polícia Federal havia determinado a entrega do documento do ex-presidente

A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O recolhimento aconteceu nesta quinta-feira, 8, na sede do Partido Liberal, em Brasília.

De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, o recolhimento do passaporte motivou um grande debate na PF. Para os agentes, corria o risco de Bolsonaro fugir do País sem acordo de extradição.

Um dos motivos da decisão pela apreensão do documento foi a viagem que o ex-presidente fez aos Estados Unidos, no fim do seu mandato, em 2022, quando evitou passar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno; o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto; e os ex-ministros da Defesa e da Justiça, respectivamente, Braga Neto e Anderson Torres, também são alvos do inquérito.