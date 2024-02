Carlos, Ramagem e Jordy: confira as investigações da PF contra aliados de Bolsonaro

Na lista dos alvos, nomes de grandes aliados do ex-presidente como Valdemar Costa Neto, presidente do PL; Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), entre outros militares. Ao todo, são 33 mandados de busca e apreensão em nove estados (incluindo o Ceará) mais o Distrito Federal.

O ex-presidente teve sua residência em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, visitada pelos policiais federais nesta quinta, no âmbito da operação Tempus Veritatis. Na ocasião, os policiais apreenderam o celular de um de seus assessores, Tercio Arnaud Tomaz, mas não encontraram o passaporte de Bolsonaro. Horas depois, o documento foi entregue às autoridades.

Antes mesmo que a Polícia Federal emitisse e cumprisse mandado de busca e apreensão contra Jair Bolsonaro (PL) , na manhã desta quinta-feira, 8, o ex-presidente já estava na iminência de uma investigação. Apenas do início de janeiro para cá, diversos de seus aliados foram alvos de operações da PF, dentre eles, o próprio filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), nome próximo do núcleo bolsonarista.

A suspeita é de que o órgão foi usado para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-mandatário. O foco seriam opositores políticos do então presidente, como os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Educação, Camilo Santana, dentre outros.

Jordy negou relação com atos golpistas em entrevista coletiva concedida antes de prestar depoimento. Segundo a PGR, a apuração foi iniciada para averiguar bloqueios em estradas. Durante análise de dados adquiridos em e-mail ou fontes abertas, foi possível colher indícios de que Carlos Victor de Carvalho possui relação com o deputado.

O levante golpista por parte de apoiadores do ex-presidente, derrotado em 2022, acarretou na prisão de mais de 2 mil pessoas, das quais 66 ainda permanecem presas. As buscas na casa de Jordy foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Denominada de “Vigilância Aproximada”, a operação da PF investiga casos de espionagem na Abin, durante a gestão do ex-diretor-geral, Alexandre Ramagem, no governo Bolsonaro.

Na mesma esteira de investigações de irregularidades na Abin, o filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi um dos alvos da Polícia Federal. Na manhã da segunda-feira, 29 de janeiro, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do político e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Anderson Torres

Ainda em janeiro do ano passado, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi a alvo de operação da PF. No dia 12 de janeiro, a Polícia Federal encontrou na casa do ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres uma minuta de decreto golpista destinada a Bolsonaro. O documento previa instaurar Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e solicitava a revisão do resultado das eleições de 2022.

O nome do ex-presidente Bolsonaro aparece no final do texto, que não estava assinado. A minuta foi encontrada como parte das investigações sobre o papel de Torres na invasão às sedes dos três Poderes. Ele cumpriu prisão preventiva em Brasília.

Mauro Cid

A operação desta quinta-feira teve origem na delação premida do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, que tinha acesso livre no Palácio do Planalto. Além de ter citado Braga Netto e Martins, Cid admitiu à PF sua participação em um esquema para adulterar o cartão de vacinação do ex-presidente e apontou Bolsonaro como o mandante da empreitada. Esse foi o motivo pelo qual foi preso no ano passado em operação da Polícia Federal.