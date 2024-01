Quem é Carlos Jordy, deputado bolsonarista alvo da Operação Lesa Pátria

A jornalista Camila Bomfim informou que os mandados foram motivados por trocas de mensagens entre Jordy e manifestantes golpistas. Conforme o jornalista Valdo Cruz, o parlamentar trocou mensagens com Carlos Victor de Carvalho, tido pela PF como liderança de extrema-direita de Campos de Goytacazes (RJ). Carvalho pede orientações a Jordy sobre como agir no dia 8. "Bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo", escreve Carvalho.

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) foi alvo na manhã desta quinta-feira, 18, de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) na 24ª fase da Operação Lesa Pátria, sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. O levante golpista por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado em 2022, acarretou de mais de 2 mil pessoas, das quais 66 ainda permanecem presas.

As buscas na casa de Jordy foram pedidas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Jordy negou relação com atos golpistas em entrevista coletiva concedida antes de prestar depoimento. Segundo a PGR, a apuração foi iniciada para averiguar bloqueios em estradas. Durante análise de dados adquiridos em e-mail ou fontes abertas, foi possível colher indícios de que Carlos Victor de Carvalho possui relação com o deputado.

Quem é Carlos Jordy?

Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior nasceu em 8 de fevereiro de 1982, em Niterói, no Rio de Janeiro. Conforme o site da Câmara dos Deputados, Jordy foi garçom e atendente. Ele morou em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Também foi analista de Planejamento e Orçamento da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Entre 2017 e 2019, ele foi vereador de Niterói pelo Partido Social Cristão, o PSC.

Ele dividiu o Parlamento municipal com Talíria Petrone (Psol), mais votada em 2016 para vereadora da cidade e atual colega de Câmara dos Deputados dele. Em 2022, Carlos Jordy foi condenado por associar o youtuber Felipe Neto ao massacre ocorrido em escola pública de Suzano, na região Metropolitana de São Paulo, em 2019.