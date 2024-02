Entenda por que Taylor Swift virou alvo de apoiadores de Trump nos EUA

Apoiadores de Trump defendem que o campeonato será utilizado como “operação psicológica contra o povo americano e as eleições presidenciais”, já que o casal deverá apoiar a reeleição de Biden.

"Pergunto a mim mesmo quem vai ganhar o Super Bowl no mês que vem. E me pergunto se haverá um importante apoio presidencial vindo de um casal montado artificialmente", escreveu no X, Vivek Ramaswamy, candidato presidencial republicano derrotado e apoiador de Trump.

I wonder who’s going to win the Super Bowl next month. And I wonder if there’s a major presidential endorsement coming from an artificially culturally propped-up couple this fall. Just some wild speculation over here, let’s see how it ages over the next 8 months.