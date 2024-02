Lula nomeia Aloysio Nunes para cargo em Bruxelas

O ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) aceitou convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vai chefiar a divisão de assuntos estratégicos do escritório da Apex em Bruxelas, na Bélgica. Aloysio foi chanceler no governo de Michel Temer (MDB) e ministro da Justiça e da Secretaria-Geral da Presidência da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Na eleição de 2022, ele foi um dos primeiros tucanos históricos a declarar apoio a Lula na disputa contra Jair Bolsonaro (PL). Aloysio, o petista e o vic-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, se reuniram anteontem no Palácio do Planalto.

REELEIÇÃO