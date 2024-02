O POVO News: entenda o que está por trás da nova crise entre Lira e Lula

O programa traz ainda as últimas informações sobre o segundo dia de julgamento do jogador Daniel Alves, preso na Espanha

Antes, Lira fez críticas ao ministro Alexandre Padilha , responsável pela articulação política do Executivo no Legislativo. A edição traz causas e possíveis implicações da movimentação.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 6. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o cabo de guerra entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Líderes partidários do parlamento cancelaram participação em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

O programa traz ainda as últimas informações sobre o segundo dia de julgamento do jogador Daniel Alves, preso na Espanha. O atleta é acusado de agressão sexual contra uma mulher em uma boate de Barcelona. O crime teria acontecido em dezembro de 2022.

Duas mulheres acusaram Daniel Alves de as apalpar na mesma noite em que ele teria estuprado uma amiga delas em uma boate de Barcelona em 2022. Em depoimento, as duas mulheres afirmaram que na área VIP Daniel Alves as apalpou e flertou com a autora da queixa de estupro antes do jogador insistir para que a jovem entrasse com ele por uma porta.

A Arquidiocese de São Paulo afirmou nesta segunda-feira, 5, que abriu uma nova investigação sobre um “suposto novo fato de abuso sexual” envolvendo o Padre Julio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

Segundo a Arquidiocese, a nova apuração será para “a busca da verdade” sobre as acusações que envolvem o padre, uma vez que o pároco tem sido vítima de uma campanha política difamatória por parte de políticos de direita com a divulgação de vídeos contra o religioso.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO