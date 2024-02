Município baiano em estado de emergência contrata show de Gusttavo Lima por R$ 1,3 milhão

Segundo o portal O Globo, o valor do contrato equivale ao triplo de todo o montante destinado à Cultura do município em 2023, que foi de R$ 413 mil. Também quase se aproxima do orçamento da pasta de Urbanismo, de R$ 1,6 milhão no ano passado.

O cantor Gusttavo Lima foi contratado, por R$ 1,3 milhão, para se apresentar no município de Campo Alegre de Lourdes, localizado a 826,8 km de Salvador. A cidade, de 30 mil habitantes, se encontra em situação de emergência devido à seca . A contratação do cantor foi realizada pelo prefeito Enilson Marcelo Rodrigues da Silva (PCdoB) sem licitação.

O show fará parte dos festejos de Nossa Senhora de Lourdes, em 9 de fevereiro, que também contará com a atração Tayrone e Francildo Silva — Pisadinha do Vaqueiro. Além do cachê, a Prefeitura irá custear hospedagem, transporte, camarim e carregadores de equipamento.

Gusttavo Lima: alto cachê em pequenos municípios

Não é a primeira vez que o cantor Gusttavo Lima recebe altos cachês de Prefeituras de pequenas cidades. Em 2022, o sertanejo foi alvo de um procedimento do Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) para apurar uma contratação de R$ 1,2 milhão para um evento da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, no interior do Estado. A cidade conta com 17 mil habitantes.

Procedimento similar foi instaurado pelo MP de Roraima - relacionado a um cachê de R$ 800 mil que o cantor recebeu do município de São Luiz, de 8.232 habitantes - e pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Magé, no Rio de Janeiro. Neste último, o contrato foi de R$ 1 milhão para uma cidade de cerca de 246 mil pessoas.