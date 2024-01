Vereador suspeito de homicídio tem flagrante convertido em prisão preventiva e é afastado do PL

Após ser preso em flagrante nesta segunda-feira, 29, por suspeita de matar um homem em Quixadá (distante 168 km de Fortaleza), o vereador do município de Choró, Manoel Carneiro de Figueiredo Neto, o Neto Carneiro , teve a medida convertida em prisão preventiva , além ser afastado do Partido Liberal (PL).

De acordo com o documento, a autoridade policial entendeu, até o presente momento, que o crime foi motivado por vingança, haja vista que, a vítima, identificada como Danilo André Vieira, foi responsável pela morte do irmão de Manoel Carneiro. Além disso, a ação criminosa se deu por causa de disputa entre facções criminosas, uma vez que a vítima era integrante da facção Guardiões do Estado (GDE) e alguns autuados simpatizantes da facção Comando Vermelho.

Em seu depoimento, Carlos Henrique contrariou a alegação do vereador, afirmando que Manoel parou o veículo e os dois homens armados entraram no carro, pois estavam esperando o parlamentar. Em seguida, pararam na lateral do Hotel, os dois homens desceram e logo retornaram.

O vereador alegou, em sua defesa, que não tinha “afinidade direta com os demais” e afirma ter sido vítima de um sequestro. No entanto, por meio da gravação de câmeras de segurança, o carro que ele conduzia foi visto buscando e deixando os executores no local do crime.

"O Juízo do 3º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, com sede em Quixadá, realizou, nessa terça-feira (30/01), audiência de custódia de Carlos Henrique da Silva Flor, Francisco Felipe de Lima Nascimento e Manoel Carneiro de Figueiredo Neto. Além da homologação da prisão em flagrante, foi decretada a prisão preventiva dos custodiados em decorrência da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito.", afirma o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em nota enviada ao O POVO.

Nesta segunda, no entanto, a Câmara Municipal de Choró, emitiu uma nota, afirmando que o vereador havia negado as acusações e que, por ora, se resguardará do caso.

“Diante do fato que o vereador nega ter participado de qualquer ato criminoso; diante do fato do vereador alegar ter sido coagido a conduzir os acusados, mediante ameaça com arma de fogo e sem saber do que se tratava; diante do fato que as autoridades policiais ainda estão realizando investigações a respeito do ocorrido; e diante do fato que a justiça não formou seu convencimento a respeito do possível envolvimento do vereador no crime do qual é acusado; a Casa decidiu aguardar”, afirma.

Vereador é afastado do PL

A Executiva do Partido Liberal do Ceará afastou, na terça-feira, 30, o vereador Manoel Carneiro de Figueiredo Neto. De acordo com a legenda, a decisão contra o parlamentar ocorreu devido a investigação que o aponta como suspeito de participação de homicídio doloso em Quixadá.