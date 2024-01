Dono da Havan é condenado a pagar R$ 85 milhões por coagir funcionários a votar em Bolsonaro

Luciano Hang e Bolsonaro dando gargalhada Crédito: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, foi intimado a pagar R$ 85 milhões por intimidar seus funcionários a votarem no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2018. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Alberto Pereira de Castro, da 7° Vara do Trabalho de Florianópolis e cabe recurso. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), o Hang teria promovido campanhas eleitorais em prol de Bolsonaro com o envolvimento obrigatório dos trabalhadores em “atos cívicos” na empresa.

Ele é acusado de ameaçar fechar lojas e dispensar empregados caso o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), adversário de seu candidato à época, vencesse a corrida presidencial. Além disso, os funcionários teriam sido constrangidos a responder enquetes internas promovidas pela rede em seus terminais de computadores, informando qual seria o seu candidato, num momento em que já era conhecida a preferência de Hang. De acordo com os procuradores responsáveis pelo caso, “os réus valeram-se de sua condição de empregadores para impor sua opinião política a respeito dos candidatos à Presidência da República e para vincular, de maneira absolutamente censurável, a manutenção dos postos de trabalho de seus colaboradores, valendo-se de métodos humilhantes, vexatórios e, até mesmo, de 'pesquisas eleitorais' obrigatórias sem qualquer respaldo em lei”. Em comunicado à imprensa, Luciano Hang avaliou como “descabida e ideológica” a decisão. "É um total absurdo. Inclusive, na época dos acontecimentos foram feitas diversas perícias nomeadas pela própria Justiça do Trabalho e nada ficou comprovado, não houve irregularidades. O juiz deveria seguir as provas, o que não fez, seguiu a sua própria ideologia. Mais uma vez o empresário sendo colocado como bandido", afirma. O valor a ser pago como multa e indenização, conforme a Justiça do Trabalho, foi calculado da seguinte maneira:

Play

a) R$ 500 mil para cada loja da Havan existente na época por descumprimento de cautelar que impedia o assédio eleitoral;



b) danos morais coletivos de R$ 1 milhão (a ser revertido para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de SC);



c) dano moral individual de R$ 1 mil para cada empregado contratado até outubro de 2018;



d) juros e correção monetária. Dessa forma, o valor calculado pela Justiça é de mais de R$ 85 milhões, sendo que o total ainda pode sofrer alterações. A decisão determina que a sentença seja cumprida dez dias após esgotados todos os recursos. Além disso, obriga a Havan e Hang a não cometer a prática de influenciar os votos de seus funcionários novamente. O MTP recebeu denúncias e demandou à Justiça, durante as eleições de 2018, que a empresa e seus representantes se abstivessem de assediar, discriminar, violar a intimidade, coagir, admoestar e influenciar o voto dos trabalhadores. “Estamos sendo coagidos a votar no Bolsonaro, através de vídeos do proprietário da Havan Sr. Luciano Hang, a maioria dos trabalhadores não concorda com os atos, mais (sic) ficam calados para não perder o emprego", afirma uma das denúncias registradas pelo MPT.