Governo da Bahia proíbe uso de pistolas d'água em festas para evitar atos machistas

“Hoje lançamos dois importantes movimentos pela segurança na Bahia. Assinamos o decreto que proíbe o uso de pistolas de água nas festas de rua na Bahia. A lei chega para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, coibindo atos machistas e misóginos”, escreveu o governador no X, antigo Twitter.

A cerimônia de sanção ocorreu no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Na ocasião, o governador afirmou que as armas de brinquedo munidas de água serão recolhidas pelos agentes de segurança logo nos portais de abordagem.

“As medidas são para acabar com esta prática. O nosso principal objetivo é criar um ambiente de tranquilidade e entendimento das pessoas, para que internalizem que essa não é mais uma prática aceitável e liberada”, destacou.

A iniciativa ocorre após episódios de agressão entre foliões no bloco “As Muquiranas”. Em 2023, uma mulher foi agredida em um trecho do circuito no Campo Grande. Em gravações, é possível ver que a vítima é cercada e, além de ser atingida por jatos de água, é empurrada várias vezes. A mulher não consegue escapar até a chegada de agentes da Guarda Municipal.



