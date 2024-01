Padre Lancellotti: Arquidiocese arquiva denúncia e aponta "interesses políticos"

Ele nega todas as acusações. O conteúdo, entretanto, já havia sido divulgado em 2020. Naquele ano, a Cúria Metropolitana de São Paulo realizou investigação, sem chegar a nenhuma conclusão que incriminasse Lancellotti.

"Concomitantemente, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) passou a investigar a dita denúncia, conforme inquérito aberto junto ao Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com deficiência e Vítima de tráfico interno de pessoas", diz a nota publicada no site da Arquidiocese de São Paulo.

E segue: "O MPSP, considerando ausência de materialidade, a seu tempo, emitiu parecer contrário à instauração de uma ação penal, acompanhando pelo D. Juiz que decidiu pelo arquivamento do inquérito".

A Arquidiocese diz não ter chegado à convicção suficiente sobre a materialidade da denúncia, motivo pelo qual toma em consideração as conclusões do Ministério Público e da Justiça paulistas. "Distante de interesses ideológicos e políticos, com serenidade e objetividade, a Cúria Metropolitana de São Paulo permanece atenta a ulteriores elementos de verdade sobre os fatos denunciados", encerra nota assinada pelo padre Michelino Roberto, vigário episcopal para a Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de São Paulo.

Confira a nota na íntegra

"A Arquidiocese de São Paulo, mediante ofício enviado por e-mail ao vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, no dia 6 de janeiro, protocolado na Câmara Municipal no dia 8 sucessivo, solicitou-lhe que fosse enviado o material referente à suposta denúncia contra o Padre Júlio Renato Lancellotti. Finalmente, na tarde do dia 22 de janeiro, o material foi entregue na Cúria Metropolitana de São Paulo.

Tomado conhecimento do material recebido, constatou-se que se trata do mesmo conteúdo divulgado em 2020. Naquela ocasião, a Cúria Metropolitana de São Paulo, conforme prescrevem as normas da Igreja para esses casos, realizou um procedimento investigativo para apurar a denúncia recebida.