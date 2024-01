Mulher que acusa promotor de agressão diz que ele "estava altamente descontrolado"

Promotor de Justiça, ligado ao Ministério Público do Ceará (MPCE), nega acusações. Boletim de ocorrência foi registrado na madrugada do domingo, 26

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

"O cara altamente agressivo, altamente descontrolado. E as minhas amigas gritando desesperadas com meu braço pendurado e o cara em cima de mim em tempo de terminar de fazer algo pior. Quando os seguranças seguraram ele, os seguranças não tinham noção do que estava acontecendo. Aí mostrei meu braço, quando os seguranças viram a gravidade do fato, eles rapidamente mobilizaram ele. A polícia chegou junto e levaram ele, e me levaram para o ambulatório. Daí, do ambulatório fui conduzida ao IJF (Instituto Dr. José Frota), e do IJF voltei para a delegacia para prestar depoimento”, conta.

A mulher informou, ainda, que dará continuidade no processo e, nesta segunda-feira, faria exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML). "As pessoas não querem respeitar ninguém, né? Por ver uma mesa só [com] mulheres, acha que tem o direito de chegar e ficar. Não respeita nosso espaço".

Ainda conforme relato da vítima, ela não sabia se tratar de um promotor de Justiça. "Uma pessoa que, tipo, pelo estudo que tem, pelo conhecimento que tem, eu nunca imaginei. Quando aconteceu, que depois eu fiquei sabendo quem ele era, eu fiquei… Ficou todo mundo, tipo, surpresa, né? Como é que um cara tão entendido, tão estudado..."



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil "adotou as medidas legais cabíveis ao caso, contudo, em razão do investigado possuir foro por prerrogativa de função não foi autuado em flagrante delito".

Além disso, a corporação informou que "o procedimento será encaminhado ao Ministério Público, a quem caberá concluir a investigação e, eventualmente, propor a respectiva ação penal".