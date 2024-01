Pré-candidatura do Psol em Fortaleza está cogitada, diz presidente da sigla

Presidente do Psol no Ceará, Alexandre Uchôa afirma que o partido teria papel relevante a cumprir ao aprofundar discussão sobre a Cidade

"Fortaleza hoje tem passado muito por um processo de debates mais bem personalistas. Figuras da extrema direita, do nosso campo progressista, da gestão... A gente precisa aprofundar esse debate e acha que o Psol tem um processo importante a cumprir. Nessa tarefa que a gente acredita que o Psol pode cumprir, uma pré-candidatura do Psol está cogitada", disse.

Presidente do Psol no Ceará, Alexandre Uchôa disse ao O POVO que a agremiação debaterá a disputa à Prefeitura de Fortaleza a partir do início de janeiro até a primeira quinzena do mês. Ele diz considerar, neste momento, o debate público personalista em todos os espectros ideológicos que se apresentaram para a corrida eleitoral: André Fernandes (PL), Eduardo Girão (Novo), Capitão Wagner (UB), José Sarto (PDT), além das cinco pré-candidaturas do PT, entre as quais estão as de Evandro Leitão e Luizianne, presidente da Assembleia Legislativa e deputada federal, respectivamente.

Ele não deixou de ponderar, contudo, que o avanço da citada extrema-direita também os faz analisar a outra possibilidade posta, a de cerrar fileiras ao lado do nome que o PT decidir lançar à disputa: Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar ou Luizianne Lins. Em 2022, o Psol se somou à ampla aliança liderada por Elmano de Freitas ao Governo do Ceará.

Frisando ser uma posição pessoal e não oficial, de dirigente partidário, Uchôa afirmou preferir o caminho da candidatura própria do Psol ao Paço Municipal. "Eu, como militante do Psol, acredito que essas eleições vão ter uma busca por um eleitorado que está hoje bem pautado por esse debate mais de centro-direita do que propriamente de centro-esquerda. Tem espaço para o Psol colaborar com o debate e eu, como militante, defendo que o Psol tenha candidatura própria", disse.

Questionado se a atuação de Adelita Monteiro como secretária da Juventude do Ceará, no governo Elmano, impeliria o partido a apoiar a candidatura petista, ele respondeu que ela assumiu o espaço em razão das próprias competências e não como cota partidária. Adelita foi pré-candidata ao Governo do Ceará no ano passado, mas retirou a postulação em prol de Elmano de Freitas. Foi candidata a deputada federal e fez campanha para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que sagrou-se vencedor da disputa.