PF encontrou mensagens de Carlos Jordy com foragido de invasão do 8/1; veja diálogo

A Polícia Federal (PF) encontrou mensagens trocadas entre o deputado federal Carlos Jordy (PL) e um foragido da invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023.

Os indícios encontrados foram utilizados como provas para deflagrar busca e apreensão contra o parlamentar. O interlocutor de Jordy se chamava Carlos Victor de Carvalho, um dos articuladores pela organização de atos golpistas em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Em uma das mensagens, Carvalho pede que Jordy dê uma ordem para o bloqueio de rodovias. O deputado, em resposta, pede para telefonar, por isso a PF não conseguiu obter o desfecho desse diálogo específico. A conversa, conforme a transcrição da PF, ocorreu no dia 1° de novembro de 2022.

Veja o diálogo entre Jordy e golpista:

Carvalho: - Bom dia meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo.

Jordy: - Fala irmão, beleza? Está podendo falar aí?

A Polícia Federal também sinalizou que o parlamentar manteve contato com Carlos Victor de Carvalho durante o período em que ele já tinha uma ordem de prisão em aberto e se encontrava foragido.

Conforme a investigação, Jordy contatou Carvalho por meio de chamada telefônica no dia 17 de janeiro. No dia 28, o interlocutor acabou sendo preso pela PF. Após apreender o celular de Carvalho, a corporação teve acesso às provas que o vincularam ao deputado.

Em outra conversa, Carlos Carvalho mencionou a proximidade que tinha com o deputado e dizia que seus contatos estavam conversando com Carlos Jordy acerca da posse do presidente Lula.