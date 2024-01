Parlamentares da esquerda e da direita repercutem operação contra Carlos Jordy

Carlos Jordy, deputado federal Crédito: MJS/Divulgação

Deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiram à 24ª fase da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, que inseriu o deputado Carlos Jordy (PL) como alvo na investigação. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18. A Operação Lesa Pátria investiga pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado.

De acordo com o inquérito, o parlamentar bolsonarista trocou mensagens com um grupo de golpistas no Rio de Janeiro e passou orientações sobre os atos antidemocráticos às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Bolsonaristas em defesa de Jordy O vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) utilizou as redes sociais para defender Jordy, afirmando que a operação contra o parlamentar ignora “solenemente a Constituição”. “Ouvi o exposto pelo deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Seguindo sua linha de exposição mais uma vez ignora-se solenemente a Constituição e deflagra-se mais um capítulo do rumo assombroso para onde caminha o Brasil. Minha solidariedade à você, sua esposa e filhinha”, escreveu. Ouvi o exposto pelo deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Seguindo sua linha de exposição mais uma vez ignora-se solenemente a Constituição e deflagra-se mais um capítulo do rumo assombroso para onde caminha o Brasil. Minha solidariedade à você, sua esposa e filhinha. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 18, 2024 Além de Carlos Bolsonaro, o irmão dele, senador Flávio Bolsonaro (PL), se posicionou acerca da investigação classificando-a como uma “medida autoritária” do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“A CF/88 protege parlamentares por suas opiniões para evitar, exatamente, o que está acontecendo com

@carlosjordy, óbvia perseguição política combinada com sorriso de vingança no canto da boca.

Quem não sabe conviver com as diferenças não está preparado para viver em democracia". A CF/88 protege parlamentares por suas opiniões para evitar, exatamente, o que está acontecendo com @carlosjordy : óbvia perseguição política combinada com sorriso de vingança no canto da boca.

Quem não sabe conviver com as diferenças não está preparado para viver em democracia. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 18, 2024