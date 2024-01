'Fui acordado com fuzil no rosto pela PF', diz Carlos Jordy; Polícia nega

No relato, Jordy diz ter sido acordado pelos policiais com “um fuzil no rosto”, a Polícia, no entanto, negou a acusação feita pelo deputado.

“Fui acordado hoje, às 6h da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa, e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas, eu não sabia o que era”, disse Jordy em vídeo publicado no X, antigo Twitter.

A Operação Lesa Pátria investiga pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado.

De acordo com o inquérito, o parlamentar bolsonarista trocou mensagens com um grupo de golpistas no Rio de Janeiro e passou orientações sobre os atos antidemocráticos às sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

PF encontrou mensagens de Carlos Jordy com foragido de invasão do 8/1

A Polícia Federal (PF) encontrou mensagens trocadas entre o deputado federal Carlos Jordy (PL) e um foragido da invasão do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023.

O parlamentar, que é líder da oposição na Câmara dos Deputados, é alvo de investigação da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira, 18. A corporação obteve indícios de que Jordy atuou como orientador dos atos antidemocráticos que contestavam o resultado das eleições presidenciais de 2022, como bloqueios de rodovias e acampamentos em quartéis.

Os indícios encontrados foram utilizados como provas para deflagrar busca e apreensão contra o parlamentar. O interlocutor de Jordy se chamava Carlos Victor de Carvalho, um dos articuladores pela organização de atos golpistas em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.