Sergio Moro vira alvo de inquérito no STF por suposta fraude em delação

STF abre inquérito contra ex-juíz Sérgio Moro sobre suposta fraude em delação Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou abertura de inquérito contra o senador Sergio Moro (União Brasil) e procuradores por suposta fraude em acordo de delação premiada considerado o "embrião" da Lava Jato. A medida autorizada em dezembro está sob sigilo e atende pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR). O caso se trata do relato pelo ex-deputado estadual do Pará Tony Garcia. Na época, Moro era juiz da 13ª vara federal de Curitiba. O acordo previa que o então parlamentar atuasse como uma espécie de grampo ambulante. O objetivo era que ele conseguisse provas contra membros do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado, além de outras autoridades com foro por prerrogativa de função - que se atribui a competência para processar e julgar determinadas pessoas, em razão da função pública que exercem - que estivessem fora do domínio da Justiça Federal.

