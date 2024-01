Gonet demite servidor da PGR que compartilhou mensagens golpistas pelo WhatsApp

O funcionário foi flagrado pela Polícia Federal em trocas de mensagens golpistas com o dono da Tecnisa, Meyer Nigri, e mencionado no relatório encaminhado à Suprema Corte.

O recém-empossado procurador-geral da República, Paulo Gonet , demitiu, ainda na primeira semana de janeiro, o servidor do órgão que compartilhou mensagens golpistas e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo WhatsApp. A exoneração de Antônio Rio Palhares foi publicada no Diário Oficial no dia 2 de janeiro.

As investigações apontam que Palhares, ao comentar sobre um possível encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com ministros do Supremo em 2021, afirmou que “apenas uma ação das Forças Armadas poderia enquadrar o STF”.

Ele também divulgou um vídeo do ministro Luiz Fux sobre a reunião, que acabou não acontecendo, e escreveu que “foi só os militares baterem os coturnos mais forte e o presidente do STF Luiz Fux foi pedir ‘penico’ a Bolsonaro”.

“A investigação também identificou a atuação direta de Meyer Nigri na divulgação de conteúdos demonstradamente falsos, os quais, conforme mensagens expostas ao longo do relatório, seriam sequencialmente difundidas por Niko Palhares, servidor comissionado da Procuradoria-Geral da República”, consta no relatório da Polícia Federal.

As conversas foram encontradas após Nigri ser alvo de um mandato de busca e apreensão por integrar um grupo de empresários que discutia teses golpistas. Palhares também teria tentado intermediar o encontro de Nigri com outros integrantes da PGR. Ele ocupava um cargo na Secretaria de Segurança Institucional da Procuradoria, com um salário de R$5, 2 mil.

Investigação contra Nigri

A Polícia Federal sinalizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pediu, por meio de mensagens, que o empresário “repasse ao máximo” informações que insinuavam, sem provas, uma fraude do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições presidenciais de 2022.

Relatório da PF mostrou que a mensagem de Bolsonaro foi recebida por Nigri em junho de 2022. O ex-mandatário costumava encaminhar a mesma mensagem para diversos contatos, o que sinaliza que a informação possa ter sido enviada a outras pessoas.