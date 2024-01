Papa Francisco está em oração por padre Júlio Lancellotti, diz deputado

O trabalho de Lancellotti consiste na entrega de "quentinhas" e na oferta de demais cuidados básicos, como entrega de cobertores e preparo de curativos para ferimentos, às pessoas que habitam as ruas do centro de São Paulo

Atualizada às 14h33min

O papa Francisco está em oração pelo padre Júlio Lancellotti, afirmou à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP). O sacerdote poderá ser alvo de tentativa de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de São Paulo. A iniciativa parlamentar tem objetivo de investigar ONGs com atuação na Cracolândia, nome que passou a designar o grupo de pessoas em situação de rua que habita o centro de São Paulo, composto em sua maioria por dependentes químicos.

O autor do requerimento, vereador Rubinho Nunes (União Brasil), afirmou que o sacerdote seria um dos investigados, o que gerou reação contrária sobretudo nas redes sociais, o que fez alguns vereadores recuarem da ideia. O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), liderou comitiva que foi ao encontro do sumo pontífice, no Vaticano, em Roma.