Ex-chefes de Marinha e Exército ganharam salários extras de forma irregular; entenda

Pelo menos três ex-integrantes da cúpula do governo de Jair Bolsonaro (PL) tiveram direito de receber salário extra do governo por seis meses. Chamado de "quarentena", o benefício foi reconhecido pela Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República após um dirigente civil e dois ex-comandantes das Forças Armadas apresentarem proposta de trabalho na iniciativa privada. Contudo, ao serem procuradas pelo Estadão, as empresas não confirmaram as oportunidades de emprego ao trio. Há casos em que os valores recebidos passam de R$ 100 mil.

Os envolvidos são o ex-diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Garigham Amarante Pinto, atual assessor da Liderança do PL na Câmara dos Deputados; o general Marco Antônio Freire Gomes, que atuou como Comandante do Exército de março a dezembro de 2022; e o almirante Almir Garnier Santos, chefe da Marinha entre abril de 2021 até o fim do governo Bolsonaro. Os dois primeiros não se manifestaram à reportagem. Já o último, afirmou ter apresentado à CEP uma proposta de trabalho que recebeu para saber se tinha direito à quarentena.