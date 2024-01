Quem é Gabriel Attal, o premiê mais novo da história da França e o primeiro abertamente gay Crédito: Reprodução/ AFP- Bertrand Guay

Gabriel Attal, ex-ministro da Educação da França, foi nomeado nesta terça-feira, 9, como primeiro-ministro do país pelo presidente francês Emmanuel Macron. Aos 34 anos, Attal é o premiê mais novo a assumir o segundo cargo mais importante da França. O jovem político assume o cargo para substituir Élisabeth Borne, que pediu demissão do posto na segunda-feira, 8. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Gabriel é assumidamente gay e, no país semipresidencialista, o cargo de primeiro-ministro da França é a atuação mais burocrática e com pouco protagonismo na política, sempre liderada pela figura do presidente. Contudo, a nomeação de Attal convergiu a atenção para o posto.

Ainda que o anúncio tenha sido uma surpresa, o jovem já era conhecido na França. Depois de atuar como porta-voz do Palácio do Eliseu, assumiu no ano passado o Ministério da Educação e, em poucos meses, se tornou o político mais popular da França, conforme um levantamento feito pelo instituto francês Ipsos. A fama de Gabriel veio após sugestões polêmicas em escolas. Sua primeira medida à frente da pasta foi proibir o vestido mulçumano abaya nas escolas públicas, conseguindo a simpatia de eleitores conservadores que olhavam com desconfiança para o ministro oriundo da esquerda. Em outra medida, Attal implementou o esboço de um projeto que visava uniformizar todos os alunos de escolas públicas da França, que sempre puderam ir às aulas com a roupa que quisessem. A justificativa dada pelo nomeado premiê é que o uniforme reduz as chances de bullying. Em entrevista à TV pública francesa, Attal relatou que sofreu bullying na adolescência. De acordo com ele, a perseguição de colegas ocorreu por causa de sua orientação sexual. Ele estudou em uma das escolas mais prestigiadas de Paris, a l'Ecole Alsacienne. Carreira Política Apesar de ter 34 anos, a carreira política de Attal já tem quase 20 anos. Aos 17, ele ingressou no Partido Socialista Francês, e aos 23 passou a compor a equipe do Ministério da Saúde, durante o governo do socialista François Hollande. Antes dos 30, ele deu um giro na sua carreira como político. Após ser atraído pelos ideais liberais do então candidato à presidência e então jovem Emmanuel Macron, Attal decidiu migrar para a legenda que Macrom acabava de fundar, o En Marche, atual Renaissance. O jovem político tornou-se deputado pelo partido.

