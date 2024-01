Piso dos professores tem reajuste de 3,6%, vai a R$ 4.580,57 e desagrada categoria

A atualização de 3,6% é baseada no Índice de Reajuste do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) do magistério público da educação básica, conhecido como Valor Aluno Ano do Ensino Fundamental Urbano (VAAF). A inflação, por sua vez, fechou o ano de 2023 com taxa de 4,72%.

O novo salarial nacional dos professores aumentou para R$ 4.580,57 em 2024. A categoria, no entanto, defende um reajuste com ganho real, ou seja, acima do valor da inflação.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará (Apeoc), professor Anizio Melo, acredita que a "lei precisa ser completada".

"Precisamos garantir pisos diferenciados de acordo com a formação de cada professor. Precisamos ter diretrizes nacionais de carreira, ter um fundo de equalização dessa carreira", explica. "Nós propomos que esse fundo seja composto com recursos do Pré-sal, para que a gente possa sair desse ciclo, dessa onda de reajuste do piso que, ora é elevado, ora é abaixo, inclusive, da inflação".

Entre outras demandas, o representante diz que a categoria deseja que o "Governo do Estado garanta um ganho" que mire, no mínimo, "em 5% a mais do que a inflação". Recorrer às administrações Executivas estadual e municipal também é uma possibilidade ventilada pelo deputado federal Idilvan Alencar (PDT).

Segundo ele, “sabemos que tem uma regra, mas isso não quer dizer que prefeitos e governadores não possam fazer esforço financeiro e dar ganho real para professores”.