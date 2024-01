Marta Suplicy aceita ser vice de Guilherme Boulos após diálogo com Lula

Após a reunião, o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) afirmou que o “caminho está posto” para que a ex-ministra retorne ao Partido dos Trabalhadores (PT). Falcão participou do diálogo, que ocorreu no Palácio do Planalto.

Faltando menos de um ano para as eleições municipais de 2024, a cidade de São Paulo já possui quatro nomes principais para a disputa eleitoral. O deputado federal Ricardo Salles (PL) chegou a ser cotado para a corrida, contudo, em junho do ano passado o parlamentar afirmou que estaria desistindo da candidatura.

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2020, Marta Suplicy fez campanha ao lado de Bruno Covas (PSDB) e seu vice, Ricardo Nunes. A chapa Covas-Nunes foi eleita com 59,38% dos votos válidos, enquanto a chapa de Guilherme Boulos (Psol) e Luiza Erundina (Psol) recebeu 40,62% no 2º turno.

As fontes afirmaram ainda que Nunes não tem como “posar de marido traído” por conta do novo encontro dela com Lula e que a narrativa de traição não “vai colar”, uma vez que demonstraria fraqueza por parte do atual gestor municipal.

Ao canal CNN, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) analisaram que Ricardo Nunes errou ao manter Marta no cargo e consideram que a relação de proximidade dela com Lula “estava evidente”. Em dezembro, por exemplo, o petista convidou a ex-prefeita para participar de um café da manhã com catadores de lixo em São Paulo, e ela compareceu.

Logo após a declaração de Salles, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, articula um eventual apoio à candidatura do atual gestor do município paulista, Ricardo Nunes (MDB). Bolsonaro afirmou, ainda no ano passado, que pretende apoiar o prefeito, contudo, a decisão será dada pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

“Quem vai dizer não sou eu, é o presidente nacional do partido (Valdemar Costa Neto). Eu sou o presidente de honra. Combinamos com o presidente que, se tiver um candidato nosso com chance de liderar, nós vamos [com candidatura própria]. Até o momento, não apareceu. Com todo respeito ao Ricardo Salles. Há uma tendência de ficar com o Ricardo Nunes. Está batido o martelo? Não está”, afirmou Bolsonaro.

O Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, afirmou que apoiará a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura de São Paulo. Conforme pesquisas internas de pré-campanha divulgadas pela CNN, Boulos é o candidato favorito para as eleições de 2024.