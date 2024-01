Pacheco lamenta morte de PM em Minas e defende mudança na lei das "saidinhas"

Pacheco cita outros casos de violência contra policiais e admite que, caso as autoridades não reajam "fortemente à criminalidade e à violência", o país será derrotado por elas

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), utilizou sua conta oficial no X, antigo Twitter, para lamentar a morte de um policial militar baleado na última sexta-feira, 5, em Belo Horizonte (MG). O suspeito do crime é um presidiário que estava em saída temporária. Pacheco defende que o Congresso Nacional precisa altere a lei que trata das “saidinhas” de internos durante feriados.

“Embora o papel da segurança pública seja do Executivo, e o de se fazer justiça, do Judiciário, o Congresso promoverá mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes", escreveu o presidente do Senado na rede social.

Na publicação, Pacheco cita outros casos de violência contra policiais e admite que, caso as autoridades não reajam “fortemente à criminalidade e à violência”, o país será derrotado por elas.