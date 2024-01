Golpe é "fantasia" para legitimar polarização, diz Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa

Aldo também comparou os ataques golpistas a um atos do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST), uma dissidência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que em 6 de junho de 2006 invadiu a Câmara dos Deputados, deteriorou uma parte do patrimônio e deixou 24 pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave.

“Eles levaram um segurança para a UTI, derrubaram um busto do Mário Covas. Eu dei voz de prisão a todos. A polícia os recolheu e eu tratei como o que eles de fato eram: baderneiros. Não foi uma tentativa de golpe. E o que houve em 8 de Janeiro é o mesmo“, comparou. Aldo era o presidente da Câmara dos Deputados, à época.

De acordo com ele, a narrativa de que Lula e as ações do Supremo Tribunal Federal (STF) salvaram a democracia se encaixam em outro propósito. Ambos enfrentaram entraves no Legislativo. O petista teve dificuldade em aprovar pautas de seu interesse em 2023 e viu um número robusto de vetos serem derrubados. O Judiciário, por sua vez, lida com projetos de lei que visam diminuir o seu poder.

“Atribuir ao STF a responsabilidade de protetor da democracia é dar à Corte uma função que ela não tem nem de forma institucional, nem politica. Isso atende às necessidades do momento. Há uma aliança do Executivo e do Judiciário em contraponto ao Legislativo, onde o Executivo não conseguiu ter maioria. É uma compensação“, afirmou.

Em 2015, Aldo lutou ativamente contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT), criticando as medidas da Suprema Corte que, no entendimento dele, permitiram que o processo continuasse até destituir a petista.

“Tive sempre uma posição critica com relação à destituição da presidente Dilma, que foi um erro histórico. E contou com o protagonismo importantíssimo do STF“, pontuou.