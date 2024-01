Fátima Bezerra: ato de hoje marca volta da normalidade democrática

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou que a data de 8 de janeiro simboliza a "volta à normalidade" do Brasil, um ano após os atos golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília. De acordo com ela, os ataques representam uma das páginas mais infelizes da história nacional.

"Inicio minha mensagem destacando a importância histórica desse ato que reflete a união em torno do que é inegociável, a democracia", disse, no evento Ato Democracia Inabalada no Congresso Nacional, nesta segunda-feira, 8. A cerimônia é em referência ao "aniversário" de um ano dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes.

"O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, respeito às instituições, a retomada do pacto federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, fascismo e barbárie", comentou.