Elmano e demais governadores do Nordeste marcam presença em evento do 8/1

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Governadores da Região Nordeste do Brasil marcaram presença no evento que rememora um ano dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília, realizado nesta segunda-feira, 8. Com o lema “Reconstrução, memória e democracia”, a cerimônia teve início às 15h no Salão Negro do Congresso Nacional. Na ocasião foram exibidas as fotos dos atos golpistas e imagens que “simbolizam a resistência” do tribunal. Além disso, mostras do projeto Pontos de Memória, que agrupa vestígios físicos da depredação no Palácio da Justiça, também foram exibidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o Palácio do Planalto, estiveram presentes os governadores:

Paulo Dantas (Alagoas)



Fábio Mitidieri (Sergipe)



João Azevedo (Paraíba)



Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte)



Raquel Lyra (Pernambuco)



Rafael Fonteles (Piauí)



Jerônimo Rodrigues (Bahia)



Elmano de Freitas (Ceará)



Carlos Brandão (Maranhão) A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), discursou em nome do Fórum dos Governadores em discurso. Ela representou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que está de férias nos Estados Unidos até a próxima semana. A petista afirmou que a democracia precisa ter como base o diálogo e valores como “respeito, tolerância e espírito público”. “A nossa democracia, em constante processo de construção, saiu inabalada, fortalecida e vitoriosa, mas precisamos estar atentos e vigilantes”, pontuou. Em contrapartida, os governadores da oposição haviam informado com antecedência que não compareceriam ao evento, foram eles: Tarcísio de Freitas (São Paulo)



Romeu Zema (Minas Gerais)

Ratinho Júnior (Paraná)



Jorginho Mello (Santa Catarina)



Claudio Castro (Rio de Janeiro)



Ronaldo Caiado (Goiás) Tarcísio não participou da cerimônia porque está de férias, já Zema e Castro evitam criar um desconforto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em tese, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não precisaria participar da solenidade porque está de férias, no entanto, mudou de ideia e decidiu ir ao evento. Jorginho Mello e Ratinho Júnior não poderiam comparecer ao evento porque já tinham outros compromissos agendados. Caiado fará um check-up, uma vez que realizou, em dezembro de 2022, uma cirurgia no coração.

Play

Um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes Exatamente um ano após a intentona golpista de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão de 66 indivíduos, das mais de duas mil pessoas detidas por causa do ato. Dentre os reclusos, oito já foram condenadas pelo STF; 33 foram denunciadas como executoras dos crimes praticados; e, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), 25 pessoas seguem presas até a conclusão de diligências em andamento. Elas estão sendo investigadas por financiamento ou incitação dos crimes. Paulatinamente, foram concedidas diversas liberdades provisórias. Entre fevereiro e março, a maioria dos suspeitos foi posta em liberdade, mediante pedido da PGR. Nos meses de abril a junho, novas liberdades provisórias foram concedidas, e permaneceram presas 283 pessoas.