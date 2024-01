Gilmar Mendes determina que PGR verifique omissões de Bolsonaro durante pandemia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes , determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise as eventuais omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia de covid-19.

A abertura do inquérito teve como base o relatório final da CPI da Covid, e visa investigar “ações e omissões” no âmbito do ministério durante a gestão de Pazuello, principalmente depois do colapso que houve no sistema de saúde do Amazonas, no início de 2021. Mais de 60 residentes do estado morreram por falta de oxigênio e mais de 500 pacientes foram transferidos às pressas para hospitais em outros estados.

Já o ex-secretário de Comunicação tornou-se alvo de investigação por não ter cumprido a missão de informar a população brasileira sobre como diminuir as chances de contrair a doença. Wajngarten também é mencionado por ter lançado uma campanha, cujo lema era “O Brasil não pode parar”, no período em que era recomendado o isolamento social e a adoção de medidas de distanciamento social.



