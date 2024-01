O POVO News: Lula responsabiliza Bolsonaro pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 5. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, a edição traz as últimas informações sobre o evento no Congresso Nacional em alusão ao um ano dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes em Brasília. O presidente Lula, em entrevista ao Metrópoles, responsabilizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela intentona antidemocrática: "Eu acredito que tem um responsável direto, que planejou tudo isso e que, covardemente, se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República”, disse.

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A edição comenta sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que mira o padre Júlio Lancellotti. Vereador acusa o Psol de blindar o sacerdote.