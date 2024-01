Presidente do STM diz que "Estado brasileiro saiu fortalecido" dos ataques de 8/1

Durante entrevista ao programa O Povo no Rádio, Joseli comentou sobre a criação de tribunais militares no estado do Ceará e as expectativas da instituição para 2024

“Neste dia 8 nós estaremos celebrando a consolidação da democracia do nosso país, e eu, com muita honra, estarei presente nessa solenidade promovida pelos presidentes dos poderes da República”.

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Joseli Parente Camelo , avaliou os ataques golpistas, que completam um ano na próxima segunda-feira, 8, como pedra angular no processo de fortalecimento do estado brasileiro . A declaração foi dada ao programa O POVO no Rádio , nesta quinta-feira, 4.

Durante a conversa, o presidente comentou sobre as etapas de pacificação entre as instituições de segurança desde os ataques golpistas. Na entrevista, Joseli mencionou as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ao O Globo, nas quais ele revelou três planos arquitetados pelos golpistas, sendo um deles prender e enforcar o magistrado na Praça dos Três Poderes.

“Eu não diria que estão completamente pacificados. Nós, ao longo desse ano, trabalhamos muito para criarmos pontes para uma pacificação, para que nós uníssemos esse nosso país, porque a índole do povo brasileiro não é de desunião, mas de união, é de trabalhar para que o país seja um país grande, reconhecido internacionalmente”.

Seguindo o mesmo viés, Joseli comentou o papel que a internet desempenha no processo de radicalização política nos dias atuais.

“A internet tem sido a culpa de tudo isso, infelizmente, traz muitos benefícios, mas também traz muitos malefícios, por isso, eu volto a reafirmar a necessidade de limitar as comunicações nas redes sociais, não se pode falar o que quer, tem que ter um limite. O Congresso Nacional está voltando a trabalhar nesse assunto”, completou.

Criação de Tribunais Militares no Ceará

Conforme a Constituição Federal, Estados brasileiros com efetivo superior a 20 mil militares são autorizados a criarem Tribunais de Justiça Militares. De acordo com dados do Ministério da Justiça, o Ceará dispõe de quase 22 mil efetivos. Com base nisso, o presidente do STM afirmou que defende a instalação de um tribunal estadual de justiça militar no Ceará.

“Hoje, nós temos três tribunais de justiça militar, temos um no Estado de Minas Gerais, no Estado de São Paulo e no Estado do Rio Grande do Sul. Nesses estados, nós percebemos que as polícias militares são muito mais disciplinadas. Onde temos tribunais, nós temos uma disciplina mais rigorosa em nossos quartéis”, pontuou.