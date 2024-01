O POVO News: entrevista com Rubinho Nunes, autor de CPI que mira padre Júlio Lancellotti

Seguindo a mesma linha, o O POVO News conversa com o vereador Rubinho Nunes (União Brasil) autor da proposta. Segundo ele, a previsão é que a CPI seja instalada no começo de fevereiro.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 4. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que tem como alvo a atuação do padre Júlio Lancellotti na região central de São Paulo. Nesta quinta, a Arquidiocese de São Paulo, o presidente Lula e ministros saíram em defesa do sacerdote .

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a entrevista concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes ao O Globo. Nas declarações, o magistrado revelou que os manifestantes do 8 de janeiro planejavam prendê-lo e enforcá-lo após a intentona golpista.

Além disso, a edição comenta sobre o atentado a bombas no Irã, que ocorreu nesta quarta-feira, 3. Pelo menos 84 pessoas que participavam de uma homenagem ao general Qassim Suleimani, assassinado num ataque com drone em 2020, morreram em decorrência dos bombardeios. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

