Prefeita de Limoeiro não espera grupo de Cid, deixa PDT e é anunciada no Republicanos

A prefeita em exercício de Limoeiro do Norte, Dilmara Amaral, deixou o PDT e foi anunciada no Republicanos. Ela foi nesta segunda-feira de Natal, 25, à residência do presidente do novo partido, Chiquinho Feitosa, que informou sobre a filiação nas redes sociais. "Discutimos sobre as ações que estão sendo realizadas em seu município. E discutimos também sobre política, claro. E em meio a tantas notícias positivas nesse 2023, o finalzinho do ano trouxe mais uma: DILMARA AMARAL AGORA É 10! Seja bem-vinda, Prefeita! E em seu nome aproveito para abraçar os amigos Dilmar, Wilson e todos os irmãos e irmãs de Limoeiro", publicou Chiquinho. Dilmara é vice do prefeito José Maria Lucena (PSB) e assumiu o cargo em outubro, quando o titular pediu licença por 120 dias. Ela deve seguir no cargo pelo menos até fevereiro. Dilmara e Lucena são rompidos.