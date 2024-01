Comissão da Câmara aprova PL que impede troca de mensagens com crianças em games

O projeto de lei que impede a livre troca de mensagens em jogos eletrônicos entre usuários de até 12 anos foi aprovado no último dia 6, pela Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. A medida será implementada no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O PL passará por análise nas Comissões de Saúde e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) em caráter conclusivo, ou seja, sem necessidade de apreciação do plenário, ao menos que haja requerimento.

O que muda no texto?

O relator da proposta incluiu no texto uma penalidade de R$ 100 a R$ 500 por cópia do game, para a empresa que vender produtos que não estejam em conformidade com as novas regras.

Conforme a justificativa apresentada por Linhares, o projeto tem como objetivo prevenir que as crianças sejam assediadas por adultos em jogos eletrônicos. Ele menciona supostos casos em que isso ocorreu.

“É importante salientar que o risco de aliciamento aumenta quando os dados pessoais e a localização das vítimas são disponibilizados de forma pública nas plataformas de jogos”, consta na justificação.

“É bastante comum que crianças e adolescentes não percebam que nessas situações estão sendo vítimas de abuso, e por isso não reportam essas irregularidades às plataformas, aos pais, ou às autoridades, e, no caso de estarem cientes, não denunciam por medo das ameaças”, completou Linhares no texto.

Assédio virtual

Conforme levantamento feito pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio Grande do Sul, cerca de 320 crianças e adolescentes são abusadas sexualmente por dia no Brasil. Este número representa cerca de 70% de todos os casos que envolvem abuso sexual no país.